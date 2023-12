Foris Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmung und Frequenz der Kommunikation in den sozialen Medien haben eine entscheidende Bedeutung für die Aktienbewertung. In den letzten vier Wochen konnten bei Foris keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher erhält Foris insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Foris mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,94 % für Diversifizierte Finanzdienstleistungen niedriger. Diese Differenz von 5,94 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Foris nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 7,96 liegt sie insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 48,5 im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Foris-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,62 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 2,38 EUR, was einem Unterschied von -9,16 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,38 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Foris daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.