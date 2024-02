Foris Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Für Foris betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 80 Punkte, was darauf hinweist, dass Foris momentan überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht". Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 71,64 an, dass Foris überkauft ist und erhält somit auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,17 Prozent erzielt, was 37,29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 3,83 Prozent, wobei Foris aktuell 36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Foris in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren mehrheitlich positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 6,45 und liegt damit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.