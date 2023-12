Forian Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Forian auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,84 Punkte, was bedeutet, dass Forian momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 48,3, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Forian festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionsbeiträgen wider. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,68 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,47 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,59 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Forian basierend auf den verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.