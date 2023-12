Forian Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Forian ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Die Auswertung von Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,65 USD für die Forian-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,44 USD, was einem Unterschied von -7,92 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,58 USD liegt mit einem Unterschied von -5,43 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Forian zeigt aktuell einen Wert von 47,06, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Forian-Aktie daher eine neutrale Einstufung bezüglich des RSI.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt ein neutrales Bild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Forian zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Forian-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".