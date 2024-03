Forian Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Forian-Aktie zeigt sich in der technischen Analyse solide. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,13 USD liegt, was einer Abweichung von +19,92 Prozent entspricht. Auch im Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs mit 2,87 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+9,06 Prozent), was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Forian-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Forian eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Forian in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" erhalten hat. Aus dem Durchschnitt der Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotential von 59,74 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Forian diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt zeigt sich die Forian-Aktie daher sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch im langfristigen Stimmungsbild und in der Analysteneinschätzung als solide und erhält durchweg positive Bewertungen.