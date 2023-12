Forian Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft zur technischen Analyse von Aktien verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Forian wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,81 Punkten, was auf eine aktuelle Überverkaufssituation hindeutet und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung für Forian.

Die Stimmung der Anleger bei Forian ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den letzten Wochen. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu der neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Forian-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 2,62 USD angegeben, während der letzte Schlusskurs bei 2,98 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Forian-Aktie ist ebenfalls positiv, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Die kurzfristige Einschätzung basierend auf den Studien des letzten Monats ergibt ebenfalls ein "Gut" Rating, wobei das Kursziel der Analysten bei 5 USD liegt. Dies würde eine potenzielle Performance von 67,79 Prozent bedeuten.

Insgesamt wird die Forian-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch in der Analysteneinschätzung als "Gut" bewertet.