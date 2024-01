Forian Aktie: Die Bären zittern!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung von Aktien. Bei der Betrachtung von Forian zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Forian-Aktie ein Durchschnitt von 2,62 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,69 USD (+40,84 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben die Aktie von Forian in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit einem Kursziel im Mittel bei 5 USD und einer erwarteten Kursentwicklung von 35,5 Prozent. Auf langfristiger Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Forian überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammen ergibt sich für das Forian-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.