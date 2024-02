Forge Global Holdings Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Forge Global gibt es interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5,2 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Forge Global-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Forge Global liegt der RSI7 bei 55,56 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,13 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. Über Forge Global wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt erhält die Forge Global-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung sowohl von Analysten als auch von Anlegern.