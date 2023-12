Forge Global Holdings Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Aktie von Forge Global wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 5,2 USD, was einem Aufwärtspotential von 31,31 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten gering war. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Forge Global-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf etwas längerfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Forge Global-Aktie auf Basis der Analysteneinschätzung, des Sentiments und Buzz im Netz, der technischen Analyse und des Relative Strength Index eine positive Bewertung.