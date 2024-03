Forestar Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Forestar-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Gut". Aktuell liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 32 USD, was einer erwarteten Performance von -14,23 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 37,31 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt daher das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Forestar liegt bei 40,8 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 31,43 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Forestar bei 29,14 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum Aktienkurs von 37,31 USD beträgt +28,04 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da der GD50 derzeit bei 33,63 USD liegt und somit eine Differenz von +10,94 Prozent aufweist. Insgesamt ergibt sich für die technische Analyse daher eine Bewertung von "Gut".

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Forestar diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.