Forestar Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Forestar-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 27,42 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 31,73 USD, was einer Steigerung von 15,72 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs (32,74 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Forestar-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Forestar keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, beobachtet. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Forestar also eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose von durchschnittlich 32 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 0,85 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt wird Forestar also auch in diesem Abschnitt als "Gut" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Forestar als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 46,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25-Wert von 57,66. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.