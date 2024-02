Foresight Sustainable Forestry Company Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Foresight Sustainable Forestry betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 56,03 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird Foresight Sustainable Forestry derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 98,89 GBP, während der Kurs der Aktie (75,6 GBP) um -23,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 81,07 GBP führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Foresight Sustainable Forestry festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Foresight Sustainable Forestry diskutiert, und es gab weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.