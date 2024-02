Foresight Holdings, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Foresight als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 70,59, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 37,29 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weicht um +0,89 Prozent vom aktuellen Kurs ab, und der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist eine Abweichung von +1,85 Prozent auf. Beide Werte führen zu einer neutralen Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Foresight wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Foresight daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.