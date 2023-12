Foresight Holdings Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Foresight wurde der 7-Tage-RSI auf 28,89 Punkte berechnet, was darauf hinweist, dass die Foresight-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass Foresight weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Foresight also eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Foresight ergab sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Foresight blieb in einem neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Foresight von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Aus charttechnischer Sicht ist Foresight mit einem Kurs von 428 GBP derzeit +8,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich hingegen auf +0,94 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Foresight also eine "Gut"-Einstufung aus technischer Sicht für die beiden betrachteten Zeiträume.