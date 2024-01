Foresight Autonomous Holdings Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Der 7-Tage-RSI von Foresight Autonomous liegt momentan bei 55,17 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI derzeit überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Foresight Autonomous-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -47,67 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einer Abweichung von -25,47 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält die Foresight Autonomous-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Foresight Autonomous überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich während des vergangenen Monats zunehmend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Foresight Autonomous-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis des Sentiments und des Buzz.