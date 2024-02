Foresight Autonomous Holdings Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktien von Foresight Autonomous wurden anhand verschiedener Faktoren untersucht. Die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung im Internet ergaben ein insgesamt neutrales langfristiges Bild. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte sich positiv, was zu einer guten Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 62, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Tage ergibt eine neutrale Bewertung. Die Analyse der RSIs liefert somit insgesamt ein neutrales Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist ebenfalls neutral. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Foresight Autonomous-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 42,73 Prozent gesunken ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Foresight Autonomous daher eine neutrale Bewertung basierend auf verschiedenen Analysemethoden.