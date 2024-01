Foresight Autonomous Holdings Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Foresight Autonomous wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs liegt 31,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 50,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Die Anleger-Stimmung wurde als "Gut" bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. Allerdings gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Ein weiterer Indikator, der auf eine negative Entwicklung hinweist, ist der Relative Strength Index (RSI). Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer erneuten Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Foresight Autonomous daher in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" bewertet.