Foresight Autonomous Holdings Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Stimmung und Diskussion rund um Foresight Autonomous wurden analysiert und ausgewertet. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurden positive Kommentare von privaten Nutzern in sozialen Medien abgegeben, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Aktie negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Foresight Autonomous-Aktie basierend auf der Analyse der Stimmung, des RSI und der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.