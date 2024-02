Foresight Autonomous Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Foresight Autonomous-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 24,27 ILS verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 13,9 ILS, was einem deutlichen Rückgang von 42,73 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 14,21 ILS, was zu einem Schlusskurs nahe diesem Niveau führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Foresight Autonomous ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten zwei Wochen überwiegen positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für die letzten 7 Tage ein Wert von 62, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 48,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Somit ergibt sich für die Foresight Autonomous-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gemäß der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.