Foresight Autonomous Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit hinweg lässt sich dieser Index bestimmen. In Bezug auf die Foresight Autonomous-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 85, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine langfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Des Weiteren lässt sich Foresight Autonomous hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und erhält somit eine "Neutral"-Einstufung. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Foresight Autonomous von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Abschließend zeigt die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung, dass der aktuelle Trend der Foresight Autonomous-Aktie als "Schlecht" bewertet wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage sowie des letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der technischen Analyse.