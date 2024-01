Forebase-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Stimmung und das Interesse an Times Universal in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den Diskussionen über das Unternehmen, weshalb auch die Diskussionsstärke als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (0,023 HKD) deutlich unter dem Wert der letzten 200 Handelstage (0,04 HKD) liegt, was einer Abweichung von -42,5 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 HKD) liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von -23,33 Prozent darunter. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, da der RSI bei 50 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht" für diese Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Beiträgen. Die vorherrschenden Themen rund um das Unternehmen waren ebenfalls neutral, weshalb auch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Times Universal, basierend auf verschiedenen Analysen und Indikatoren.