Forebase Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Times Universal-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysekriterien. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 HKD, was keinerlei Abweichung vom aktuellen Schlusskurs entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt nahe am aktuellen Schlusskurs und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Times Universal-Aktie hinweist. Ebenso wird der 25-Tage-RSI als neutral bewertet (Wert: 36,36).

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Times Universal-Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Times Universal-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.