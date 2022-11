Fordern Sie neue Feinde in MIR4 heraus! Neuer Raid und Boss-Raid enthüllt!

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Vipergeist-Gefängnis und Claydoh GEN jetzt verfügbar, große Belohnungen für den ersten Kill- Antidämonenkammer, magischer Platz, bei denen hohe freigeschaltete EXP gesammelt werden können- Neues monatliches Check-in-Event „Lucky Cat Luckster's Monthly Check-in" aktualisiertDas Blockbuster-MMORPG MIR4 von Wemade veröffentlichte am 29. November einen neuen Raid und einen Boss-Raid.Im Vipergeist-Gefängnis, auf der neuen 14. Stufe des Raids, erscheinen Lv.-165-Monster, während in Claydoh GEN, auf der 10. Stufe des Boss-Raids, ein Lv.-160-Boss-Monster erscheint.In Claydoh GEN greift der Boss häufig an, indem er ein Langschwert schwingt, den Claydoh-Hexendoktor beschwört und plötzlich einen Staubsturm aufwirbelt. Um sich zu wehren, müssen die Spieler gemeinsam kämpfen und über hohe HP verfügen.Dank diesem Update können die Spieler nun anspruchsvollere Raid- und Boss-Raid-Inhalte erleben. Eine gewaltige blaue Drachenstatue, ein seltener göttlicher Drachenverstärkungsstein, ein legendärer mystischer Verstärkungsstein und andere Belohnungen werden für den ersten Sieg bei diesem Raid vergeben.Die Antidämonenkammer befindet sich im 6. bis 8. Stock des Magischen Quadrats. Wenn Spieler Monster in der Kammer angreifen, können sie mit ihrer Antidämonenkraft mehr Schaden anrichten und durch Kämpfe mehr EXP erhalten.Das neue monatliche Check-in-Event „Lucky Cat Luckster's Monthly Check-in" wurde ebenfalls aktualisiert. Dieses Event läuft bis zum 27. Dezember und die Spieler können verschiedene Gegenstände wie Kraftpillen für schnelles Wachstum, Tickets für die Beschwörung der Drachensphäre und Tickets für Höllenschlachten erhalten.Von meiner Schlacht zu unserem Krieg! Auf der offiziellen Website (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmir4global.com%2F&data=05%7C01%7Chyunjoon.park%40cision.com%7Ce65201fa4193447f63fb08dad19cdd94%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638052768988194505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vdZFDN7EBikxZTD%2Flr%2FSdoXkJu7qQFuWkcjT2QoA1e4%3D&reserved=0) findet ihr weitere Informationen zu MIR4.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1957133/image1.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fordern-sie-neue-feinde-in-mir4-heraus-neuer-raid-und-boss-raid-enthullt-301689597.htmlPressekontakt:Yeonghyun Lee,yeonghyun@wemade.comOriginal-Content von: Wemade, übermittelt durch news aktuell