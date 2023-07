Ford und ODALINE - Neue Partnerschaft mit dem Ziel das Abenteuer erlebbar zu machen

Köln (ots) -- Ford beginnt neue Zusammenarbeit mit der digitalen Strategieberatung ODALINE- In digitalen Formaten und Always-On Content gehen Protagonist/-innen auf Abenteuersuche und übernehmen alle digitalen Ford Marketingkanäle- Neue Markenpositionierung "Adventurous Spirit" soll einzigartige Differenzierung im europäischen Raum schaffenFord Deutschland und die digitale Strategieberatung ODALINE starten ihre Zusammenarbeit. Mit verschiedenen digitalen Content-Formaten und bekannten Content Creators wird die Lust am Abenteuer geweckt und auf eine neue Art erlebbar gemacht. Ein weiterer Schritt um mit der neuen Markenpositionierung "Adventurous Spirit" eine einzigartige Differenzierung im europäischen Raum zu schaffen.Der amerikanische Autobauer stellte kürzlich den neuen Ford Explorer* vor - das erste vollelektrische Auto, das im Electric Vehicle Center in Köln gebaut wird. Passend dazu spielt das Crossover-Modell eine tragende Rolle in einer Werbekampagne rund um das Kino-Highlight und dem Hollywood-Abenteurer "Indiana Jones und das Rad des Schicksals".Das große Abenteuer beginnt. "Amerikanisch, wild und abenteuerlustig" - so lautete das leidenschaftliche Versprechen von Dr. Christian Weingärtner, Managing Director, Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die neue Strategie "Adventurous Spirit", an der Weingärtner persönlich mitgearbeitet hat, darf der neue Direktor Marketing der Ford DACH-Organisation, Fabian Halft, erwecken und startet diesen Sommer mit voller Kraft voraus.Das junge und dynamische Kreativteam von ODALINE begleitet den Transformationsprozess der digitalen Kommunikation von Ford. "Sicherlich gab es in den letzten Jahren kein größeres Abenteuer im Automobilsegment als dieses. Es macht unfassbar viel Spaß, Branchenregeln zu brechen und Dinge von Grund auf neu zu denken. Ford geht neue Wege, erschafft relevanten Content wie keine andere Auto Brand und wir freuen uns, sie dabei begleiten zu dürfen", sagt ODALINE Co-Founder Jan König. Mit dabei ist auch Mindshare, Fords langjährige Mediaagentur. "Die Mediakanäle haben heute andere Ansprüche an die Creatives als noch vor wenigen Jahren. Die Vielzahl von Assets, die auf jedem Kanal unterschiedlichen Regeln unterliegen, ist explodiert. Unser neuer Plan bereitet Ford Deutschland ideal auf diese Anforderungen vor.", sagt Mindshare Geschäftsführerin Viktoria Hofmann.Alle "Adventurous Spirit" Inhalte werden für alle Plattformen produziert. "Die Zeit, in der Filme für ein Medium oder Kanal kreiert wurden, ist vorbei", so König. "Wir erschaffen Inhalte für Ford und die Marke wird Absender von Content, der sich nach Abenteuer anfühlt. So wird das Markenbild verändert und Adventurous Spirit erlebbar."Das erste große Abenteuer, dass ab heute auf allen Ford-Kanälen zu sehen ist, nennt sich "BRB" - das ist die Abkürzung für "Be right back". In der ersten Episode ist die Aktivistin und Entertainerin Enissa Amani zu sehen. In einem Podcast-Studio spricht sie über die Widerstände, denen sie mit ihrer Haltung begegnet, und den Wunsch, auszubrechen. Sie schnappt sich den Ford Mustang Mach-E** und fährt raus aus der Stadt und rein in die Natur, wo sie durchatmen, und neue Energie schöpfen kann. Die Geschichte passt perfekt zu "Adventurous Spirit", dem neuen Leitbild in der Kommunikation von Ford.Der Ford Mustang Mach-E als Begleiter"Herausragendes Marketing entsteht heute nicht mehr in Werbesilos, sondern in enger Zusammenarbeit mit ProtagonistInnen und ihrem Gefühl, Antrieb und persönlichen Geschichten. Auf diese Weise kreieren wir Inhalte, die im Zeitalter von interessensbasierten Feeds zum "Daumenstopper" werden", erklärt Marc Bertelsbeck, Manager Advertising, Ford Deutschland. Tatsächlich hat Amani ihren Text persönlich verfasst und ihre Aktivitäten selbst ausgewählt - dies verleiht dem Film spürbare Authentizität. Auch die Wahl von Enissa Amani als Leitfigur verkörpert den neuen Geist von Ford: Mutig sein, anecken und nicht länger dem Gefallen des Einzelnen entsprechen - genau wie die Aktivistin mit ihrer starken Haltung.Jeden Monat können sich Interessierte auf eine neue Folge BRB freuen. Dabei sein werden faszinierenden Persönlichkeiten wie TikToker Younes Zarou, Comedienne Hazel Brugger und viele weitere.Tim Johnson auf der Suche nach ungesehenen AbenteuernEin zweites Format, dass diesen Monat startet, ist UNSEEN ADVENTURES: Hier sitzt Content Creator Tim Johnson am Steuer des Ford Bronco***. Johnson demonstriert, wie viel Spaß es macht, mit einem Bronco die Welt zu entdecken. "Tims Format ist für Tim geschrieben. Er ist riesiger Bronco Fan und wird im Vlog-Stil uns auf seine Abenteuer mitnehmen. Es darf wackeln, dreckig werden, echt sein. Es wird viel gelacht, aber auch körperlich einiges getan. Tims Job ist der "Moneyshot", den Bronco mit dem Ort auf einem Foto perfekt zu verbinden", sagt Marc Bertelsbeck. Das Format ist ein Paradebeispiel für plattformgetreues YouTube Marketing, was aber auch auf allen anderen Kanälen stattfindet.Adventurers bringen noch mehr Content"Niemand kann Adventurous Spirit besser verkörpern als Menschen, die Abenteuer mit und in unseren Autos erleben", so Fabian Halft. Deswegen arbeitet Ford jetzt mit 15 "Adventurers" zusammen. "TikTok, Instagram/Facebook Reels und YouTube Shorts sind die am stärksten wachsenden Mediakanäle und haben für uns hohe Priorität. 9:16 ist das neue normal. Die Adventurers wissen, worauf es ankommt, ein gutes Video zu produzieren. Echte Erlebnisse von echten Menschen - das ist unser Weg für Short-form Content, jeden Tag.", so Halft.Mehr Informationen finden Sie unter https://youtu.be/Fn45PZrrZaYFord setzt bewusst auf authentische Inhalte, die für digitale Plattformen designt sind. "Wir leben zuerst digital - aber es kann sehr gut sein, dass Teile unseres Contents auch auf anderen Kanälen stattfinden", so Bertelsbeck. Einen Vorgeschmack dafür gibt es mit der Indiana Jones-Partnerschaft und dem Ford Explorer*, die im TV zu sehen sein wird.* WLTP-Energieverbrauch des Ford Explorer (kombiniert): Genaue Angaben gibt Ford rechtzeitig vor Verkaufsbeginn des neuen Modells bekannt.** Verbrauchswerte des Ford Mach-E inklusive des Ford Mustang Mach-E GT nach WLTP (kombiniert): Stromverbrauch: 21,2-17,2 kWh/100 km; CO2- Emissionen im Fahrbetrieb (nach WLTP): 0 g/km#*** Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Bronco in l/100 km nach NEFZ (kombiniert): 10,7 - 10,2 l/100 km // CO2-Emissionen nach NEFZ (kombiniert): 244 - 233 g/km#Die angegebenen WLTP-Kraftstoff-/Energieverbräuche, CO2-Emissionen und elektrischen Reichweiten werden gemäß den technischen Anforderungen und Spezifikationen der europäischen Verordnungen (EG) 715/2007 und (EU) 2017/1151 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt. 