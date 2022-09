Ford plädiert für einen neuen Prozess nach $1,7 Mrd. Jury-Urteil im Lkw-Überschlag-Unfall

Ford Motor Co (NYSE:F) drängte ein Gericht in Georgia auf ein neues Verfahren, nachdem ein Geschworenengericht ein Urteil in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar gegen den Autohersteller im Zusammenhang mit einem Lkw-Überschlagunfall gefällt hatte, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Ford behauptete, es sei unfair, Beweise zu verweigern, die gezeigt hätten, dass der betroffene Lkw sicher war und über eine… Hier weiterlesen