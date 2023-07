Ford: Preisnachlass und Marktentwicklung!

Ford kündigte am Montag an, dass es in der Lage sei, nach Erhöhung seiner Produktionskapazität, Skalierung von Produktion und Kosten sowie geringeren Rohstoffkosten für Batterien den Listenpreis seines F-150 Lightning in verschiedenen Modellen zu reduzieren. Diese Information wurde heute von SeekingAlpha veröffentlicht. Die Anleger scheinen jedoch nicht begeistert zu sein – die Ford-Aktie korrigiert zurzeit um 5,11 Prozent auf 14,22 Dollar.

Es wird zudem berichtet, dass eine Produktionsanlage in Michigan vorübergehend geschlossen bleibt, um finale Werksumgestaltungen durchzuführen. Dies soll voraussichtlich dazu führen, dass die jährliche Produktion des Werks ab diesem Herbst auf 150.000 F-150 Lightning Trucks erhöht werden kann. Die Upgrades im Werk könnten somit das Potenzial bieten, die Preise für die gesamte F-150...