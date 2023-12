Ford Otomotiv Sanayi Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei Ford Otomotiv Sanayi wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 für Ford Otomotiv Sanayi zeigt an, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, zeigt aber auch an, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Ford Otomotiv Sanayi-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, das sogenannte Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität für Ford Otomotiv Sanayi hat die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für Ford Otomotiv Sanayi insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Ford Otomotiv Sanayi mit einer Rendite von 16,82 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 2,6 Prozent ist Ford Otomotiv Sanayi mit 14,22 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.