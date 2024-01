Ford Otomotiv Sanayi Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Ford Otomotiv Sanayi wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Ford Otomotiv Sanayi führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 100 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Ford Otomotiv Sanayi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche sind im Durchschnitt um 3,63 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -5,61 Prozent im Branchenvergleich für Ford Otomotiv Sanayi führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,24 Prozent im letzten Jahr. Ford Otomotiv Sanayi lag 7,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ford Otomotiv Sanayi-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -17,15 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 145,48 USD unter dem letzten Schlusskurs (-13,66 Prozent Abweichung). Die Ford Otomotiv Sanayi-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.