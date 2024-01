Ford Otomotiv Sanayi Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Anleger-Stimmung bei Ford Otomotiv Sanayi in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, wie aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. In diesem Zeitraum wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Sentiment- und Buzz-Entwicklung konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ford Otomotiv Sanayi mit 3,14 Prozent um mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt die Rendite von Ford Otomotiv Sanayi mit 1,91 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung "Neutral" in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ford Otomotiv Sanayi ein Neutral-Titel. Der RSI7 beläuft sich auf 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 100 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.