Ford Otomotiv Sanayi Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Ford Otomotiv Sanayi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,82 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +15,95 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche bedeutet. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 9,61 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 7,21 Prozent entspricht und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Ford Otomotiv Sanayi momentan als "überkauft" eingestuft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Netz wird das Unternehmen als "Neutral" bewertet, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ford Otomotiv Sanayi-Aktie sowohl der letzten 200 als auch der letzten 50 Handelstage zu einem Abweichen von -13,1 Prozent bzw. -15,11 Prozent führt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.