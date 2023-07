Ford Motor erwartet Umsatzsteigerung und Verlustreduzierung im 3. Quartal 2023

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

In nur 100 Tagen wird Ford Motor, das in Dearborn, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen. Laut aktuellen Datenauswertungen prognostizieren Experten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Ford Motor einen Umsatz von 35,05 Mrd. EUR. Für das laufende Quartal wird ein Plus von +7,80 Prozent auf 34,76 Mrd. EUR erwartet. Auch der Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +26,70% auf -653,20 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +7,00 Prozent steigen oder fallen und der Gewinn um -4,80 Prozent auf -1,40 Mrd. EUR zurückgehen. Der Gewinn pro Aktie wird sich voraussichtlich um -4,80% auf 1,63 EUR...