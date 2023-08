Ford Motor erwartet Umsatzanstieg in Q3: Optimistische Prognosen trotzen negativem Kurstrend

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

77 Tage sind es noch bis Ford Motor seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen wird. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wird. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich fallen und Analysten sind optimistisch, dass der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigen wird.

Die Schätzungen der Quartalszahlen haben bisher nicht dazu geführt, dass Aktionäre vorab auf die Ford Motor Aktie gesetzt haben. In den letzten 30 Tagen ist der Aktienkurs um -13,02% gesunken.

Analysten gehen davon aus, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten bei 13,00 EUR stehen könnte, was einem Gewinn von +11,17% entspricht. Aktionäre können also mit einem positiven Ergebnis rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei Ford Motor und der gleitende Durchschnitt...