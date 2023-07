Ford Motor Quartalszahlen: Umsatzplus und Reduzierung des Verlusts erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Ford Motor präsentiert in 108 Tagen seine Quartalszahlen. Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Der bisherige Verlust soll sich verringern und auch auf Jahressicht sind die Prognosen positiv. Aktionäre nehmen die Schätzungen vorab zur Kenntnis, was sich auch im Kurs widerspiegelt, der in den letzten 30 Tagen um 15,74% gestiegen ist.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs bei Ford Motor auf Sicht von 12 Monaten auf etwa 12,51 EUR ein – das entspräche einem Verlust von 9,05%. Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark positiven Kurstrend.

Die kommenden Quartalszahlen werden sowohl für Aktionäre als auch für Analysten spannend sein. Wie sich der Umsatz und Gewinn entwickeln wird und wie die Ford Motor Aktie im Vergleich zum Vorjahr abschneidet bleibt abzuwarten.