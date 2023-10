Ford Motor: Aktionäre erwarten Umsatzsteigerung in Q4 – Prognose für Aktienkursentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

ARTICLE:

In 111 Tagen wird das Ford Motor Unternehmen mit Sitz in Dearborn, USA seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Doch was erwartet die Aktionäre dieses Mal? Und wie hat sich die Ford Motor Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 111 Tage, bis Ford Motor, das aktuell eine Marktkapitalisierung von 47,65 Mrd. EUR hat, seine neuen Quartalszahlen präsentiert. Dieses Ergebnis wird sowohl von den Aktionären als auch von den Analysten mit Spannung erwartet. Denn laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Analystenhäuser mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Während der Umsatz im vierten Quartal 2022 bei 41,71 Mrd. EUR lag, prognostizieren sie nun einen Sprung um +56,23 Prozent auf 65,16 Mrd.EUR. Auch beim Gewinn soll es Veränderungen geben und voraussichtlich um...