Ford Motor Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Ford Motor-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich ergeben, dass 0 Analysten die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet haben. Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 13,73 USD, was ein Aufwärtspotential von 20,5 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11,39 USD bedeutet, und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ford Motor eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ford Motor in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke hingegen hat in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher erhält Ford Motor in diesem Aspekt eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ford Motor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,18 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag jedoch bei 11,39 USD, was einem Unterschied von -6,49 Prozent entspricht, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,27 USD, und der letzte Schlusskurs befindet sich nahe diesem Wert (+1,06 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Ford Motor insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend wird die Ford Motor-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 45,59 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 57,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Ford Motor eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.