Ford Motor Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Ford Motor hat im letzten Jahr eine Rendite von -1,55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ford Motor damit 7,44 Prozent über dem Durchschnitt (-8,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -15,2 Prozent. Ford Motor liegt aktuell 13,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Die Diskussionintensität im Internet hat langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf Ford Motor gezeigt, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Gut" zuordnen. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, wodurch wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht" kommen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ford Motor-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, wodurch wir ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Ford Motor damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während negative Themen an drei Tagen überwogen. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ford Motor diskutiert. Als Resultat bewerten wir die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.