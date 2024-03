Ford Motor Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der die Einschätzung einer Aktie beeinflusst. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Ford Motor diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit negativen Themen rund um Ford Motor, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Ford Motor liegt bei 27,87, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie die Bewertung "Gut".

Analysten haben die Aktie von Ford Motor in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 5 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Für den letzten Monat ergaben sich 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen, was auf kurzfristiger Basis zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12,83 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -0,63 Prozent hindeutet und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ford Motor derzeit bei 12,24 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,91 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,47 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 12,1 USD, was zu einer Bewertung als "Gut" mit +6,69 Prozent Abstand führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.