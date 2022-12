Ford Motor Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Für die Aktie Ford Motor stehen per 26.12.2022, 23:28 Uhr 11.36 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Ford Motor zählt zum Segment "Automobilhersteller".

Nach einem bewährten Schema haben wir Ford Motor auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ford Motor. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 87,32 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Ford Motor momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Ford Motor überkauft (Wert: 73,57), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Ford Motor wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Ford Motor im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Ford Motor. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Sell"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (6 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Sell" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ford Motor liegt bei einem Wert von 8,03. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automobile" (KGV von 38,97) unter dem Durschschnitt (ca. 79 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ford Motor damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.