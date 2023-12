Ford Motor Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Der Aktienkurs von Ford Motor zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -18,4 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche von 5,56 Prozent schneidet Ford Motor mit 23,96 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung hinsichtlich Ford Motor lassen auf wenig Aktivität und eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität schließen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund der eher negativen Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Ford Motor auf 7- und 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben ein "Neutral"-Rating für die Ford Motor-Aktie, basierend auf 4 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die jüngsten Analysen führen ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel von 14,26 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 18,02 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ford Motor somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.