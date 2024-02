Ford Motor Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

In den letzten zwei Wochen wurde Ford Motor von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Schlussfolgerung unserer Redaktion aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine insgesamt neutrale Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Ford Motor mit 12,14 USD derzeit +6,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Einstufung als neutral angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -0,16 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Ford Motor derzeit mit einem Wert von 4,88 als überverkauft gilt, was als positives Signal betrachtet wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung für den RSI.

Im Branchenvergleich hat Ford Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ford Motor damit 4,41 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -12,65 Prozent, wobei Ford Motor aktuell 11,11 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.