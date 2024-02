Ford Motor Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert von 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Ford Motor liegt bei 31,77 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 51,05, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "neutral" festgelegt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ford Motor insgesamt 8 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "neutral", bestehend aus 2 "gut", 5 "neutral" und 1 "schlecht" Meinung. Allerdings haben die Analysten, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, eine durchschnittliche Empfehlung von "schlecht" abgegeben. Aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 12,8 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 5,87 Prozent, was eine "gut" Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Ford Motor daher eine "neutral" Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Ford Motor wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "neutral" führt.

In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt gegenüber Ford Motor. Es gab neun positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ford Motor daher eine "gut" Einschätzung.

Insgesamt erhält Ford Motor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "gut"-Rating.