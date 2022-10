Ford Motor Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Für die Aktie Ford Motor aus dem Segment "Automobilhersteller" wird an der heimatlichen Börse New York am 14.10.2022, 17:57 Uhr, ein Kurs von 11.65 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ford Motor auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Ford Motor 9 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Ford Motor aus dem letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 11,77 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 58,39 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 18,64 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Ford Motor liegt bei 66,86, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Ford Motor bewegt sich bei 70,93. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein "Sell" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ford Motor beläuft sich mittlerweile auf 15,46 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 11,77 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,87 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 14,24 USD. Somit ist die Aktie mit -17,35 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".