Ford Motor Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die aktuelle technische Analyse der Ford Motor-Aktie zeigt interessante Entwicklungen auf. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -8,09 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Doch bei einer Analyse des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs lediglich um 3,5 Prozent darüber. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigt sich eine gemischte Stimmung rund um die Ford Motor-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen, auch aufgrund eines vorliegenden Handelssignals mit einem "Gut"-Signal. Somit wird die Aktie von Ford Motor bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ford Motor-Aktie derzeit überverkauft ist. Mit einem Wert von 13,51 wird das Signal als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 36, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" resuliert.

Die Analyse der Analysten-Einschätzungen der Ford Motor-Aktie zeigt eine langfristige neutrale Bewertung seitens institutioneller Seite. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Neutral"-Titel eingestuft. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 26,84 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 14,26 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".