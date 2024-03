Ford Motor Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Aktie der Ford Motor wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ford Motor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Ford Motor liegt bei 12,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,74 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 0,47 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Ford Motor-Aktie beträgt 12,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,74 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 12 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt, und somit zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt wird Ford Motor daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ford Motor. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ford Motor wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Laut Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien wurden Ford Motor in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

