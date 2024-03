Ford Motor Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Ford Motor war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit war jedoch verstärkt negative Stimmung in Bezug auf das Unternehmen zu beobachten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral" und das Anleger-Sentiment insgesamt mit einer "Neutral"-Einschätzung.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien geben neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität bei Ford Motor wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Schlecht" ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Aktie von Ford Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,55 Prozent, was 7,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt -15,2 Prozent, aber Ford Motor liegt aktuell 13,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ford Motor-Aktie beträgt aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, wodurch wir ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und zeigt, dass Ford Motor weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Ford Motor.