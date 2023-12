Ford Motor Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Ford Motor in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Ford Motor deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Ford Motor zeigt, dass die Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ford Motor in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Ford Motor in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,4 Prozent, was zu einer Unterperformance von -22,88 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Automobile"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie um 16,65 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.