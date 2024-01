Ford Motor Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Analysten haben ihre Einschätzungen zur Ford Motor Aktie veröffentlicht. In den letzten 12 Monaten waren 4 Analysten positiv, 5 neutral und 1 negativ gestimmt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Allerdings haben Analysten im letzten Monat eher negativ über die Aktie geurteilt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13,73 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 21,03 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Ford Motor Aktie, mit Werten von 54 für den RSI7 und 57,32 für den RSI25.

Im Branchenvergleich hat sich die Aktie von Ford Motor besser entwickelt als der Durchschnitt der zyklischen Konsumgüterbranche und der Automobilbranche, was zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien spiegelt jedoch eine negative Einschätzung wider, basierend auf den Diskussionen und Meinungen der letzten Wochen. Dennoch wurden in diesem Zeitraum auch sieben positive und ein negatives Handelssignal ermittelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt die Redaktion verlauten, dass die Aktie von Ford Motor nach Meinung der Analysten und Anleger mit "Neutral" angemessen bewertet ist.