Ford Motor Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ford Motor. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 71,55 Punkte, was bedeutet, dass Ford Motor derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Ford Motor weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie derzeit als "Neutral". Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Allerdings kommt es in jüngeren Berichten zu einer anderen Beurteilung, da das durchschnittliche Rating für das Ford Motor-Wertpapier im letzten Monat als "Schlecht" eingestuft wurde. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 12,8 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 4,07 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ford Motor daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Ford Motor in sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ford Motor wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ford Motor, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.