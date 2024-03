Ford Motor Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Aktienkurse können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Ford Motor-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare positiv ist. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Ford Motor in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie aktuell als "Neutral". Diese Einschätzung basiert auf 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ford Motor aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (12,8 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 0,47 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ford Motor also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und kann anzeigen, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ford Motor-Aktie liegt bei 19, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 36,42, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Ford Motor daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich für die Ford Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 12,21 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,74 USD, was einem Unterschied von +4,34 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (12 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+6,17 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Ford Motor-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.