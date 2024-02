Ford Motor Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die Aktie der Ford Motor wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten wie folgt bewertet: 2 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht. Daraus ergibt sich insgesamt eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat wurden keine positiven Einschätzungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Schlecht" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,07 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen im Internet haben zu einer starken Aktivität in Bezug auf Ford Motor geführt, was zu einem positiven Sentiment führt. Jedoch hat sich die Stimmungsänderung zum Negativen entwickelt, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ford Motor-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf einer längerfristigen Betrachtungsebene wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit positiven und negativen Themen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Ford Motor-Aktie.